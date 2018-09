Mike Pompeo «confiant» à l'issue d'une brève visite au Pakistan

AFP 05-09-2018 | 07h42

Islamabad | La visite du secrétaire d'État américain Mike Pompeo mercredi au Pakistan a semblé rendre le sourire aux deux pays, dont les relations diplomatiques sont très conflictuelles depuis des mois, sur fond de guerre en Afghanistan.

M. Pompeo, qui avait indiqué espérer «tourner la page» des rapports houleux avec le Pakistan à l'occasion de cette étape de quelques heures, s'est montré cordial après s'être entretenu avec son homologue, le ministre des Affaires étrangères pakistanais Shah Mehmood Qureshi.

«J'ai été très heureux», a déclaré le secrétaire d'État au nouveau chef du gouvernement pakistanais Imran Khan, qui s'enquérait de sa rencontre avec son ministre. M. Qureshi a de son côté évoqué une «excellente rencontre».

«Il y a à nouveau un alignement et une convergence (d'idées) entre l'Amérique et le Pakistan», a ensuite affirmé le ministre pakistanais lors d'une conférence de presse.

«C'est le point de vu que défend Imran Khan depuis des années, qu'il n'y a pas de solution militaire, mais qu'il faut se diriger vers une solution politique» au conflit afghan, a poursuivi Shah Mehmood Qureshi, alors qu'un attentat-suicide contre un club de sports a fait au moins 20 morts et 70 blessés mercredi soir à Kaboul.

Les États-Unis et son allié l'Afghanistan accusent de longue date le Pakistan de soutenir via ses services de renseignement des groupes extrémistes armés comme les talibans afghans et leurs alliés du réseau Haqqani, à qui il fournirait des refuges dans ses régions frontalières avec l'Afghanistan.

Washington exige que cesse ce soutien, qu'Islamabad nie catégoriquement, arguant à l'inverse des énormes sacrifices humains et financiers consentis dans sa lutte contre le terrorisme.

Les États-Unis, dont les forces armées combattent depuis 17 ans en Afghanistan, où la situation sécuritaire ne cesse d'empirer, attendent également du Pakistan qu'il les aide à trouver une issue pacifique au conflit.

«Nous les avons assurés de notre soutien total» en vue de pourparlers de paix, a déclaré M. Qureshi, qui a qualifié la venue de Mike Pompeo de «bonne avancée» dans les relations bilatérales entre les deux pays.

D'après le ministre pakistanais, le secrétaire d'État lui aurait également laissé entendre que des discussions directes pourraient se tenir entre les États-Unis et les talibans, un sujet tabou jusqu'à ces derniers mois.

«Je suis confiant que les fondations que nous avons posées aujourd'hui permettront d'obtenir des résultats positifs», a estimé le secrétaire d'État, dont c'était la première visite au Pakistan en cette qualité.

«Besoin» du Pakistan

«Nous avons parlé de leur nouveau gouvernement, de l'opportunité de réinitialiser la relation entre nos deux pays (...), du travail que nous devons fournir pour aboutir à une résolution pacifique (du conflit) en Afghanistan», a-t-il poursuivi avant de s'envoler pour l'Inde.

Questionné sur ses capacités à renouer des liens avec les États-Unis, le premier ministre Imran Khan, qui avait eu des mots durs à l'encontre de Washington alors qu'il était encore dans l'opposition, s'est de son côté qualifié d'«optimiste né».

Les tensions ne sont pas nouvelles entre les deux pays, mais se sont aggravées ces derniers mois.

Samedi, le Pentagone a indiqué avoir reprogrammé 300 millions de dollars destinés au Pakistan «en raison de l'absence d'actions décisives » de ce dernier. Cette mesure avait déjà été pré-annoncée en janvier dans le cadre du gel du «fond de soutien de la coalition» destiné à rembourser au Pakistan ses dépenses liées aux opérations antiterroristes.

M. Pompeo a suggéré que l'aide pourrait être rétablie si les circonstances le permettent, même si «il reste un long chemin à parcourir» avant que la décision ne soit prise. Les autorités pakistanaises ont indiqué ne pas avoir abordé ce sujet mercredi.

Mike Pompeo, qui est resté un peu plus de 4 heures au Pakistan, a par ailleurs annoncé que le diplomate Zalmay Khalilzad allait prendre la tête des efforts américains pour rétablir la paix en Afghanistan.

Figure de la diplomatie américaine et du camp néo-conservateur sous le président George W. Bush, Zalmay Khalilzad, qui a des origines afghanes, fut ambassadeur à Kaboul, à Bagdad et aux Nations unies.

Outre MM Khan et Qureshi, le secrétaire d'État s'est entretenu avec le chef d'état-major de la puissante armée pakistanaise, le général Qamar Javed Bajwa.