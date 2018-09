Le Japon frappé par un violent typhon: au moins six morts

AFP 04-09-2018 | 06h20

Tokyo | Aéroport inondé, véhicules emportés par le vent, vagues gigantesques: le typhon qui a balayé mardi l'ouest du Japon, le plus violent à avoir frappé directement l'archipel en 25 ans, a fait au moins six morts et 170 blessés.

Les médias locaux ont fait état d'au moins six décès, dont celui d'un homme de 71 ans pris au piège d'un bâtiment qui s'est effondré, après le passage du cyclone Jebi, qui a plongé le pays sous des pluies diluviennes et des vents violents, avec des rafales atteignant 220 km/heure par endroits.

Une autre personne se trouvait dans un état critique, et quelque 170 blessés sont à déplorer.

De nombreux habitants ont été appelés à quitter leur logement dans des zones inondables ou susceptibles d'être touchées par des coulées de boue: au total, les autorités ont ainsi recommandé à 1,2 million d'habitants de rejoindre des refuges et 16.000 autres ont reçu l'ordre de partir, même si cette injonction n'est pas contraignante.

Voyageurs bloqués

Le typhon a fait en outre des dégâts matériels impressionnants, en particulier dans la région d'Osaka.

Dans une mer déchaînée, un pétrolier s'est retrouvé encastré dans le tablier du pont conduisant à l'aéroport international du Kansai. Cet aéroport, construit en mer, a été inondé et fermé après que le sous-sol et les pistes ont été envahis par les eaux, a précisé à l'AFP un responsable du ministère des Transports.

Environ 3000 voyageurs restaient bloqués à l'intérieur dans la soirée. Des vérifications étaient en cours sur le pont endommagé, «mais nous ne savons pas quand nous pourrons reconduire les personnes» sur le terre ferme, selon le ministère.

Des images de télévision montraient des échafaudages et grues de chantier fracassés par le vent, des devantures de magasins arrachées, des toitures envolées, des arbres à terre et poteaux tordus. Sur les routes, des camions et voitures renversés, des feux de signalisation au sol.

Même les gratte-ciels, pourtant conçus pour résister à de puissants séismes, ont été mis à l'épreuve.

À Osaka, une grande roue de 100 mètres, bien qu'à l'arrêt, semblait incontrôlable, tournant à la seule force du vent.

Des dizaines de voitures garées dans un stationnement de la région touchée se sont également embrasées, un incendie dont la cause restait toutefois à déterminer.

Vols et trains annulés

Les transports étaient fortement perturbés: les compagnies aériennes ont, par précaution, annulé près de 800 vols.

De nombreuses liaisons ferroviaires ont été suspendues, dont les trains à grande vitesse Shinkansen entre Tokyo et Osaka, qui transportent chaque jour des centaines de milliers de passagers. A Kyoto, une partie du plafond de la gare s'est effondrée.

Les grands magasins de la région d'Osaka ont décidé de fermer exceptionnellement leurs portes. De grands groupes (Toyota, Honda ou encore Panasonic) ont suspendu la production de leurs usines, des entreprises ont demandé à leurs salariés de rester chez eux et des établissements scolaires ont conseillé à leurs élèves de faire de même.

Plus d'1,4 million de foyers et bâtiments étaient par ailleurs privés d'électricité, ont rapporté les médias.

Le Premier ministre Shinzo Abe avait convoqué une réunion de crise en prévision de l'arrivée du typhon qui a d'abord touché le sud-ouest du pays avant de rapidement remonter vers le nord. Il se trouvait au large en mer du Japon dans la soirée mais rafales et pluies intenses devaient durer jusqu'à mercredi.

Avec des vents de plus de 160 km/heure dans la partie centrale, le cyclone Jebi, le 21e de la saison en Asie, est classé dans la catégorie «très puissant», «le plus puissant depuis 1993», a précisé à l'AFP Ryuta Kurora, responsable de l'agence nationale de météorologie.

Le Japon n'a été touché que deux fois par des typhons de cette force, en 1991 et 1993, a-t-il ajouté.

Si l'archipel est régulièrement secoué par des intempéries, cette année a été particulièrement difficile.

Il y a un mois et demi, des pluies record dans le sud-ouest ont provoqué des inondations inédites et des éboulements qui ont tué quelque 220 personnes.

Une étouffante vague de chaleur humide s'est ensuite abattue en juillet sur le Japon, tuant plus de 119 personnes tandis que 49 000 autres ont dû être hospitalisées.