Elle fuit les policiers à plus de 160 km/h avec un bébé à bord

TVA Nouvelles 03-09-2018 | 21h03

Les autorités du Texas ont rendu publiques des images d'une poursuite policière à haute vitesse impliquant une femme qui conduisait de façon erratique avec un bébé sur la banquette arrière, lundi.

Dans les images captées du haut des airs, on voit la conductrice, identifiée comme étant Catilyn Rodriguez, rouler à plus de 160 km/h et zigzagant entre les voitures sur la route. L'incident est survenu en juin dernier, mais le Département de la sécurité publique du Texas vient tout juste de dévoiler les images de la poursuite.

La bande vidéo montre Rodriguez éventuellement entrer en collision avec un camion qui s'était arrêté à une intersection. On la voit alors s'échapper de son véhicule utilitaire sport de marque Mercedes pour prendre la fuite avec à son bras un bébé, dans son siège pour auto.

C'est alors qu'elle tentait d'entrer dans un autre véhicule que les policiers sont finalement parvenus à mettre la dame en état d'arrestation.

Rodriguez a été accusée d'avoir mis la vie d'un enfant en danger, de possession de stupéfiants et d'avoir tenté d'échapper à son arrestation.