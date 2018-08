Une Canadienne de 29 ans et sa fille disparues en Californie

Une mère de famille canadienne et sa fille sont portées disparues alors qu'elles faisaient du camping en Californie. Elles n'auraient pas été revues depuis plusieurs jours.

Andrey Rodrigue, 29 ans, et sa fille, 10 ans, sont arrivées à samedi à l'aéroport de San Francisco, rapporte le quotidien local Mercury News. Elles ont ensuite loué une voiture Ford Focus et ont dormi au motel Vagabon Inn à Burlingame.

Pls help us find this mother & child. Audrey Rodrigue 29 y/o & Emily 10 y/o came to Cali to go camping on the coast. Now they have been missing & unreachable for days. Car:gray '18 Ford Focus Lic:8DIN900. If you see them or their please call 911 or Det Fava 650-363-4192 pic.twitter.com/XeDB8VHC3y