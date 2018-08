Corée du Nord: Moscou bloque à l'ONU des sanctions contre des entités russes

AFP 29-08-2018 | 12h25

La Russie a bloqué à l'ONU une demande des États-Unis de sanctionner deux compagnies maritimes russes et six de leurs navires, accusés d'avoir violé des interdictions internationales de livrer du pétrole à la Corée du Nord, selon des sources diplomatiques.

L'opposition de la Russie s'est faite avec le soutien de la Chine, premier partenaire commercial de la Corée du Nord. Les pays membres du Conseil de sécurité avaient jusqu'à ce mercredi pour émettre des objections à la demande américaine.

La décision de la Russie n'est pas une surprise, son ambassadeur ayant dit publiquement dès le 23 août qu'il s'opposerait à des sanctions internationales contre les entités russes visées, jugeant les preuves avancées par Washington non convaincantes.

Le 21 août, les États-Unis avaient pris les devants en imposant des sanctions bilatérales à ces mêmes entités, les compagnies maritimes russes Primorye Maritime Logistics et Gudzon Shipping et six de leurs navires.

Il n'est pas exclu que les États-Unis reviennent à nouveau à la charge pour sanctionner des entreprises accusées de violer les résolutions de l'ONU visant à contraindre Pyongyang à renoncer à ses programmes nucléaire et balistique.

La Russie et la Chine avaient déjà bloqué début août une demande américaine d'ajouter à la liste noire des sanctions de l'ONU une banque russe, ainsi qu'un fonctionnaire et deux entités nord-coréens.

Les deux pays avaient également refusé en juillet un arrêt des exportations de pétrole vers la Corée du Nord, malgré un rapport américain affirmant que Pyongyang avait dépassé pour 2018 ses quotas d'importations fixés par des sanctions.

Moscou et Pékin ont demandé au Conseil de sécurité d'envisager d'assouplir ces sanctions pour récompenser la Corée du Nord d'avoir ouvert le dialogue avec les États-Unis et mis fin à ses essais de missiles. Ce dialogue est actuellement au point mort.