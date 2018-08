Un incendie détruit un bâtiment historique majeur de Belfast

AFP 28-08-2018 | 14h46

Un incendie a détruit mardi un bâtiment historique en cours de rénovation du centre de Belfast, qui abritait le plus grand magasin de prêt-à-porter Primark d'Irlande du Nord.

Le feu s'est déclenché vers 11H00 et a nécessité l'intervention de onze camions de pompiers, toujours à l'oeuvre en début de soirée. Il n'a fait aucun blessé selon un bilan provisoire.

Les flammes ont rapidement ravagé l'horloge installée sur la façade du cinquième et dernier étage, avant de se répandre dans les étages inférieurs.

«C'est l'un des feux les plus importants de ces deux ou trois dernières années», a commenté l'un des chefs des pompiers d'Irlande du Nord, Michael Graham. «Les six dernières heures ont été longues et difficiles, mais nous continuerons à combattre l'incendie jusqu'à l'éteindre».

Au cours de l'après midi, de fortes détonations ont été entendues à proximité du bâtiment, tandis que des débris se détachaient du toit et de la façade.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos montraient l'établissement carbonisé, d'où s'échappait une dense fumée noire.

Le directeur général de Primark, Paul Marchant, a annoncé que les autorités travaillaient à déterminer les causes de l'incendie, qui demeuraient inconnues mardi en début de soirée.

Le bâtiment avait été construit en 1785. Connu sous le nom de «Bank Buildings», il avait d'abord été le siège de la «Banque des quatre John», avant d'être transformé en magasin en 1805. Primark y avait pris ses quartier en 1979.

Une opération de rénovation, chiffrée à plusieurs millions d'euros, avait récemment été entreprise pour ajouter 3000 mètres carrés de surface commerciale à l'immeuble.

«C'est un incident très inquiétant, aussi bien pour Primark que pour Belfast», a déclaré Glyn Roberts, le directeur général du syndicat professionnel des détaillants d'Irlande du Nord.

«Ce magasin est une attraction majeure dans Belfast, il provoque une fréquentation considérable pour les commerçants environnants», a-t-il expliqué. «J'espère qu'il rouvrira dans un futur proche».

«C'est un jour triste pour Belfast», a souligné Joan McCoy, président de la Société des architectes d'Ulster. «Le Bank Buildings constitue une part importante de l'héritage architectural de la ville. Il avait survécu aux bombes et aux incendies. Nous espérons qu'il pourra être sauvé».