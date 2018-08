Cinq inculpations après le meurtre d'une prostituée trans à Paris

AFP 27-08-2018 | 14h52

Cinq personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire après le meurtre d'une prostituée trans dans le Bois de Boulogne, à Paris, qui a suscité l'indignation des associations LGBT, a appris lundi l'AFP de source judiciaire.

Vanesa Campos, une travailleuse du sexe de 36 ans d'origine péruvienne, avait été tuée dans la nuit du 16 au 17 août alors qu'elle tentait d'empêcher plusieurs hommes de dépouiller un client dans ce haut lieu de la prostitution parisienne. De source proche du dossier, la victime a été tuée par balles.

Huit personnes avaient été interpellées le 21 août et cinq d'entre elles ont été mises en cause pour «meurtre commis en bande organisée» et «vols en réunion avec dégradations» dans le cadre de cette enquête, a précisé la source judiciaire.

Ce meurtre a suscité l'émoi de plusieurs associations, qui ont dénoncé, lors d'un rassemblement en son hommage vendredi, l'inertie des pouvoirs publics et la «responsabilité politique» liée à la loi d'avril 2016 qui a notamment introduit la pénalisation des clients des prostitués.

Les organisations, dont l'association de défense des personnes trans Acceptess-T, demandent l'abrogation de ce texte qui obligerait les prostituées à exercer dans des endroits plus isolés, à l'écart de la police, où elles sont davantage exposées aux agressions.

Alors que les associations dénonçaient le silence du gouvernement depuis le meurtre, le secrétariat d'État à l'Egalité entre les femmes et les hommes a tweeté vendredi un message de condoléances de Marlène Schiappa adressé aux proches de la victime. «Toutes les femmes doivent être protégées des violences sexistes et sexuelles, toutes ces violences doivent être condamnées», a déclaré la secrétaire d'État.