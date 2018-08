Le gouvernement n'exclut pas des nationalisations

AFP 27-08-2018 | 12h34

Le gouvernement italien n'exclut pas des nationalisations d'infrastructures à la suite de l'écroulement du pont de Gênes (nord-ouest) qui a fait 43 morts le 14 août, a annoncé lundi le ministre des Transports et des Infrastructures Danilo Toninelli.

«Ce gouvernement fera tout son possible pour revoir intégralement le système des concessions (...) examinant au cas par cas si l'intérêt public est mieux protégé par des formes de nationalisation ou par la renégociation des contrats en cours afin que ces derniers soient moins favorables aux bénéficiaires des concessions», a-t-il dit en présentant au Parlement un rapport sur cet accident.

Le gouvernement italien accuse Autostrade per l'Italia, la société autoroutière gestionnaire du pont de Gênes, détenue par la famille Benetton, d'avoir réalisé de grands bénéfices sans investir dans la sécurité des ouvrages qu'elle gère.

«Selon la majeure partie des économistes, le capital investi» par le concessionnaire pour l'achat de la concession «était déjà amorti et rémunéré dès la fin des années 90», a ajouté M. Toninelli, membre du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème).

«Il faut arrêter de gérer l'urgence et il faut recommencer à programmer les interventions visant à ce que ce genre d'événements ne se reproduisent plus», a-t-il poursuivi.

M. Toninelli a annoncé qu'il convoquerait en septembre «tous les concessionnaires d'infrastructures», donc non seulement les routes mais aussi les aéroports ou les digues, et leur demandera «un programme détaillé des interventions de maintenance ordinaire et extraordinaire avec des chiffres détaillés concernant les ressources qui y seront destinées».

Cette volonté affichée de procéder à d'éventuelles nationalisations n'est pas cependant partagée par l'autre composante du gouvernement, la Ligue (extrême droite), dont l'électorat provient en grande partie du monde des entrepreneurs.