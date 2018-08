Europe, Syrie, Brexit: principales déclarations de Macron aux ambassadeurs français

AFP 27-08-2018 | 10h19

Le président Emmanuel Macron a exposé lundi sa vision diplomatique aux ambassadeurs français réunis à Paris. Voici les principaux points de son discours:

Europe

«Ce combat européen ne fait que commencer. Il sera long, il sera difficile, il sera au centre de l'action de la France tout au long de mon mandat, et en particulier dans l'année qui s'ouvre car nous sommes au milieu d'une crise européenne».

«L'Europe ne peut plus remettre sa sécurité aux seuls États-Unis. C'est à nous aujourd'hui de prendre nos responsabilités et de garantir la sécurité et donc la souveraineté européenne».

Syrie

«Nous voyons bien ceux qui voudraient, une fois la guerre contre Daech achevée, faciliter ce que d'aucuns appellent un retour à la normale: Bachar al-Assad resterait au pouvoir, les réfugiés (...) retourneraient chez eux et l'Europe et quelques autres reconstruiraient».

«Je pense qu'un tel scénario serait (...) une erreur funeste».

«Qui a provoqué ces milliers de réfugiés ? Qui a massacré son propre peuple ? Il n'appartient pas à la France de désigner les futurs dirigeants de la Syrie, pas plus qu'à un autre pays, mais c'est notre devoir et notre intérêt de nous assurer que le peuple syrien sera bien en situation de le faire».

Sahel/Libye

«La question du Sahel ne se règlera pas véritablement tant que la stabilité de la Libye ne sera pas assurée».

«Je crois très profondément à la restauration de la souveraineté libyenne et à l'unité du pays. C'est une composante essentielle de la stabilisation de la région et donc de la lutte contre les terroristes et les trafiquants».

«Les prochains mois seront à cet égard décisifs (...). Notre rôle, pour notre sécurité et celle de la région, est de réussir à faire cheminer l'accord de Paris des quatre parties prenantes décidé en mai dernier.»

Brexit

«Je souhaite que l'accord se fasse d'ici à la fin de l'année».

«Le Brexit, c'est un choix souverain qu'il faut respecter mais c'est un choix qui ne saurait se faire aux dépens de l'intégrité européenne. C'est le choix du peuple britannique pour lui-même mais pas pour les autres».

«La France souhaite maintenir une relation forte, privilégiée, avec Londres mais pas au prix de la dissolution de l'Union européenne».

G7

«Nous ne devons pas reproduire ce théâtre d'ombres et de divisions qui nous a davantage affaiblis qu'il ne nous a fait avancer».

«Je proposerai d'ici à la fin de l'année aux autres pays membres une réforme en lien avec les États-Unis qui prendront après nous la présidence du G7 en 2020».

«Nous devons, en restant un groupe cohérent porté par des niveaux de développement et d'exigence démocratiques communs, nouer un dialogue plus fort avec la Chine sur le climat et le commerce, avec l'Inde sur le numérique, avec l'Afrique sur la jeunesse».

Afrique/aide

«L'Afrique n'est pas seulement notre interlocuteur pour parler des crises qui l'affectent, elle est d'abord notre alliée pour inventer les grands équilibres du monde de demain».

«L'importance de l'Afrique pour la France c'est non seulement celle du voisin le plus proche mais aussi d'une partie de notre identité à travers notre histoire commune, à travers les diasporas».

«Redonnons à notre politique d'aide au développement une impulsion nouvelle (...). Le budget 2019 comptera un milliard d'euros en autorisations d'engagements supplémentaires».

«Une nouvelle dimension partenariale sera mise en place pour mieux associer la société civile la jeunesse, les entreprises, les diasporas.»