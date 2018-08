journaldemontreal.com 16-08-2018 | 10h19

La chanteuse Aretha Franklin serait décédée à l'âge de 76 ans, selon des médias américains.

La Reine de la Soul est morte après une longue bataille contre un cancer du pancréas.

L'icône de la musique restera célèbre pour sa voix et ses chansons, telles que Respect et (You Make Me Feel Like) a Natural Woman.

Aretha Franklin est morte à sa maison de Détroit.

Plus de détails suivront.