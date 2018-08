Fusillade de Parkland: une rentrée entre inquiétude et sécurité renforcée

AFP 15-08-2018 | 17h06

MIAMI | Les élèves d'une école de Floride où 17 personnes ont été tuées lors d'une fusillade en février ont repris les cours mercredi pour une nouvelle année scolaire, six mois après ce drame qui a ravivé l'épineux débat sur la régulation des armes aux États-Unis.

« Ça ne redeviendra jamais normal », a prédit au micro d'ABC News Lauren Hogg, étudiante de 15 ans, survivante du massacre et co-auteure, avec son frère David Hogg, d'un livre sur la mobilisation de la jeunesse américaine dans le sillage de cette tuerie.

Après le massacre au lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, le jour de la Saint-Valentin 2018, certains survivants avaient rapidement exigé un accès plus strict aux armes. Ils avaient lancé un vaste mouvement de protestation de la jeunesse, culminant avec la « March For Our Lives » (Marchons pour nos vies), qui avait vu fin mars des centaines de milliers de personnes se rassembler dans les rues américaines pour exiger des réformes.

Emma Gonzalez ou encore David Hogg --qui ont depuis terminé leur scolarité-- sont devenus des porte-voix de ce mouvement, dont les messages sur Twitter sont suivis par des centaines de milliers de personnes.

À Parkland, en ce jour de rentrée, les stigmates de la tuerie sont toujours là: le bâtiment où la fusillade a eu lieu reste fermé, considéré par la police comme une scène de crime, et les messages « Be strong / Parkland strong » (Soyez forts / Sois fort Parkland) affichés à l'époque sur des banderoles sont encore visibles.

Au lycée, les mesures de sécurité ont été renforcées, avec davantage de caméras de surveillance, de personnels de sécurité et une entrée unique sur le campus.

Le comté de Broward, où est située la ville de Parkland, a investi six millions de dollars pour renforcer la sécurité dans ses écoles publiques.

Mais tout le monde n'est pas rassuré pour autant.

Anthony Borges, 15 ans, blessé pendant la tuerie et toujours en convalescence, a déclaré à ABC qu'il ne retournerait pas dans cette école: « Peut-être que je ne serais pas aussi chanceux la prochaine fois, si ça arrive encore ».