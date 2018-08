AFP 14-08-2018 | 08h28

QUITO | Au moins 22 personnes ont été tuées mardi dans un accident d'autocar près de Quito, ont annoncé les services de secours d'Équateur, précisant que plusieurs étrangers se trouvaient parmi les victimes.

« Il y a 18 blessés et 22 personnes tuées », a déclaré le Service intégré de sécurité ECU911, indiquant que l'autocar avait percuté un autre véhicule sur une route entre les localités de Pifo et Papallacta, à une trentaine de km à l'est de la capitale équatorienne.