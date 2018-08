Italie: au moins 20 mort dans l'effondrement d'un viaduc autoroutier à Gênes

AFP 14-08-2018 | 06h51

GÊNES | Au moins 20 personnes ont été tuées mardi dans l'effondrement d'une longue portion d'un viaduc de l'autoroute A10 à Gênes, dans le nord de l'Italie, qui a précipité voitures et camions dans le vide d'une hauteur de 45 mètres.

« Je confirme malheureusement qu'il y a 22 morts, et ce bilan risque de s'alourdir », a déclaré Eduardo Rixi, vice-ministre italien des Infrastructures, à la télévision.

Un peu plus tard, le responsable de la protection civile, Angelo Borrelli, a lui fait état d'un bilan provisoire de 20 morts confirmés et 13 blessés, en précisant qu'aucune habitation n'avait été touchée.

« Je suis avec une immense appréhension ce qui est arrivé à Gênes et qui se profile comme une immense tragédie », avait réagi plus tôt le ministre des Transports et des Infrastructures, Danilo Toninelli.

Les images de télévision montrent des dizaines de secouristes s'activant autour de carcasses de camions et de voitures précipités dans le vide, sur une soixantaine de mètres de longueur.

Sur des images, on voit un camion vert arrêté juste avant le trou béant du pont écroulé.

Le pont dit Morandi s'est effondré vers 12H00 (heure locale), en grande partie sur des voies ferrées qu'il surplombait.

Les débris du viaduc ont touché les locaux d'une usine dont l'entrée se trouve en contrebas, mais seul le stationnement semble avoir été touché. L'entreprise était vide à l'approche du 15 août, jour férié, à l'exception de la présence d'une équipe de maintenance.

Certains habitants proches des lieux ont confié à la télévision Rai avoir d'abord pensé à « un tremblement de terre » en entendant le bruit assourdissant du pont qui s'écroulait.

Travaux de consolidation

Selon la société italienne des autoroutes « des travaux de consolidation étaient en cours sur la base du viaduc ».

« Les travaux et l'état du viaduc faisaient l'objet d'activités constantes d'observation et de vigilance de la part du tronçon de Gênes. Les causes de l'écroulement feront l'objet d'analyses approfondies dès qu'il sera possible d'accéder en toute sécurité aux lieux », a assuré la société.

Le ministre des Transports a lui déclaré que « les premières indications sembleraient indiquer que la manutention avait été faite ».

« Ces tragédies ne peuvent pas arriver dans un pays civilisé comme l'Italie. La manutention est prioritaire sur toute autre chose et les responsables devront payer », a-t-il néanmoins poursuivi, sur la chaîne de télévision TG1.

Au moment du drame, les précipitations étaient intenses en Ligurie, où les services météorologiques avaient émis une alerte aux orages et aux fortes pluie.

L'autoroute A10, dite « autoroute des fleurs », relie Gênes à Vintimille, à la frontière française. En raison du relief très accidenté de la région, entre mer et montagne, son parcours est jalonné de longs viaducs et de tunnels.

Construit entre 1963 et 1967, année de son inauguration, le pont d'une longueur de 1.182 mètres a été édifié avec une structure mixte, en ciment armé précontraint et en ciment armé ordinaire, selon le site internet ingegneri.info.

La France est aux côtés de l'Italie » et « se tient prête à apporter tout le soutien nécessaire », a assuré sur Twitter le président français Emmanuel Macron.

La chancelière allemande Angela Merkel a elle aussi présenté ses condoléances sur Twitter: « Tout comme de nombreux Allemands, je pense aux victimes et à leurs proches ».