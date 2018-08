Chasse : Brigitte Bardot traite de « trouillard » le ministre de l'Écologie

AFP 12-08-2018 | 14h42

PARIS | L'ex-actrice française Brigitte Bardot, connue pour son engagement en faveur des animaux, a qualifié de « trouillard » ce week-end le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot à propos de la chasse, appelant à sa démission.

Dans un tweet diffusé dimanche, « BB » a affirmé avoir reçu un appel d' » un Nicolas Hulot en rage en me traitant de lâche, de mielleuse vis-à-vis du président » Emmanuel Macron, au lendemain d'une interview dans laquelle elle a éreinté le ministre.

Nicolas Hulot « agit comme s'il n'avait aucun pouvoir », avait affirmé « BB » samedi dans un entretien avec le quotidien du sud de la France Var-Matin. Elle y critiquait la concertation publique entamée par M. Hulot « concernant plusieurs arrêtés liés aux quotas de chasse traditionnelle », qui selon elle n'a pas lieu d'être.

Selon Brigitte Bardot, le ministre n'est qu' » un trouillard de première classe. Un indécis. Un type qui ne sert à rien ». Après avoir été reçue par Emmanuel Macron en juillet, elle a même suggéré un nom pour le remplacer, celui de Yannick Jadot, un député écologiste européen.

Dans son tweet, BB affirme que Nicolas Hulot lui a dit qu'il était impuissant, car ses dossiers étaient « bloqués par l'Élysée ».

Sollicité par l'AFP, l'entourage du ministre a affirmé que celui-ci estimait qu'il s'agissait de « propos manipulatoires issus d'une conversation privée », qualifiant les déclarations de Brigitte Bardot d' » injurieuses ».

« Le ministre se concentre sur son action au service des Français et de la planète et ne veut pas rentrer dans des polémiques stériles et démagogiques », a-t-on ajouté.

« Mais enfin, où est la lâcheté quand on injurie à distance tranquillement (...) et qu'on fait de la démagogie sur les animaux ? », s'est indigné le ministre dans des déclarations à la radio franceinfo.

« Il y a un moment ou un autre où il faut arrêter de céder à la simplicité, de donner des conseils à distance, tout ça avec vue sur la Méditerranée (BB a une propriété à Saint-Tropez, sud-est, ndlr). C'est très sympathique, mais ça ne fait pas avancer la cause », a-t-il martelé.

Ce n'est pas la première fois que Brigitte Bardot s'en prend à Nicolas Hulot, dont elle avait pourtant salué la nomination.

Dans un entretien avec le journal Le Monde en janvier, elle avait affirmé avoir été plongée dans une « détresse indicible » après la décision de ministre d' » autoriser l'abattage de 40 loups », assurant lui avoir « écrit en le traitant de tous les noms ».