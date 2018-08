Une chenille qui a ravagé l'Afrique désormais présente en Inde

09-08-2018 | 10h12

Une chenille originaire d'Amérique et qui a déjà provoqué des ravages dans les cultures africaines a pour la première fois été repérée en Asie, dans le sud de l'Inde, ont annoncé jeudi des scientifiques indiens qui mettent en garde contre sa propagation.

Des traces de «chenilles légionnaires d'automne» (Spodoptera frugiperda) ont été isolées sur plus de 70% des cultures de maïs examinées dans la région de Chikkaballapur, dans l'Etat de Karnataka, selon une étude du Conseil indien pour la recherche agricole.

Outre le maïs, cette chenille peut s'attaquer à plus de 180 espèces végétales, y compris le riz, le coton ou la canne à sucre, selon le Centre international pour l'agriculture et les biosciences (Cabi), une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni.

A.S. Vastrad, chercheur à l'Université des sciences agricoles, a expliqué qu'elle pouvait potentiellement se propager rapidement en Inde et dans les pays voisins.

«La femelle pond des oeufs très vite et cet insecte ravageur est déjà entré dans deux autres États, le Tamil Nadu et le Telangana», a-t-il dit à l'AFP.

Détectée pour la première fois sur le continent africain en 2016, la chenille s'est d'ores et déjà propagée à plus de 40 pays d'Afrique, provoquant des dégâts considérables dans les cultures de maïs, une plante essentielle à la sécurité alimentaire de nombreux pays.

Il se peut que la chenille soit arrivée en Inde à cause de l'homme. Mais il est aussi possible qu'elle soit arrivée de ses propres moyens, car le papillon peut parcourir des centaines de kilomètres en une nuit avec des vents favorables.

«Une action rapide est nécessaire, car ce nuisible peut potentiellement se répandre à d'autres pays asiatiques avec les conditions climatiques favorables», indique le Cabi sur son site internet.