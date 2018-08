Des oiseaux tués par la grêle dans un zoo du Colorado

Agence QMI 07-08-2018 | 10h33

Les averses de grêle qui se sont abattues sur le Colorado, lundi, ont fait des victimes parmi les animaux du zoo de Cheyenne Moutain.

Un vautour et un canard ont péri à la suite des averses, a rapporté CNN, mardi. Le zoo a été fermé ce mardi, le temps de constater l'étendue des dégâts.

Des grêlons de la taille d'une balle de golf ont également blessé plusieurs personnes, en plus d'endommager de nombreux véhicules.

Cinq personnes ont été sérieusement blessées et transportées à l'hôpital. Neuf autres ont également subi des blessures, mais elles ont été traitées sur place et leur état n'a pas nécessité de transport au centre hospitalier.

Tant les animaux que les visiteurs du zoo ont cherché à se mettre à l'abri des intempéries quand la grêle a commencé à tomber. Sur une vidéo captée sur téléphone cellulaire, on peut voir des ours courir dans un enclos alors que des morceaux de glace leur tombent dessus.

Des pare-brise ont été défoncés par ces projectiles tombés du ciel, et des carrosseries bosselées en plusieurs endroits.

Plusieurs conducteurs qui circulaient sur une autoroute racontent qu'ils ont dû se ranger sur le côté pour leur sécurité, alors que leur véhicule était littéralement bombardé de grêlons.

«Je me sentais comme dans un jeu vidéo, comme si j'étais attaqué, avec toute cette grêle qui tombait. Ça faisait un vacarme... Mais j'étais plus inquiet pour trois motards qui se trouvaient sous l'averse», a raconté Preston Limmer à CNN.

«J'ai dû couvrir mes yeux parce que des morceaux de verre me tombaient dessus, a rapporté Tom Masterson, un autre conducteur. C'était vraiment effrayant. On ne savait pas ce qui s'en venait et on s'inquiétait à savoir si quelqu'un allait emboutir notre véhicule... Et on ne savait pas quand tout ça allait s'arrêter.»