Plusieurs morts dans deux accidents d'avions de tourisme en Suisse

AFP 04-08-2018 | 13h48

Genève | Deux avions de tourisme se sont écrasés samedi dans le centre et dans l'est de la Suisse, faisant plusieurs morts, ont indiqué la police et les médias helvétiques.

Dans la matinée, un petit avion transportant un couple et deux enfants en bas âge s'est écrasé dans une forêt à Hergiswil, dans le canton de Nidwald, et a immédiatement pris feu.

Selon un communiqué de la police cantonale, l'avion avait décollé de l'aéroport de Kägiswil, dans le canton voisin d'Obwald, en direction de la France peu après 09h30 (07h30 GMT).

Le feu s'est rapidement propagé autour de la zone de l'accident, nécessitant l'intervention d'un hélicoptère avant que les secours ne parviennent sur les lieux.

Dans l'après-midi, un deuxième avion de tourisme s'est écrasé contre une montagne dans le canton des Grisons (est).

L'accident s'est produit au Piz Segnas, un massif qui culmine à 3.099 mètres.

La police cantonale n'était pas encore en mesure de fournir un bilan des victimes, mais a précisé que 5 hélicoptères participaient aux opérations.

Selon 20 Minutes, l'accident se serait produit à 2.250 mètres d'altitude.