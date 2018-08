Le salon automobile de Detroit en juin à partir de 2020

AFP 02-08-2018 | 17h31

Mecque de l'automobile américaine, le salon de Detroit va ouvrir ses portes en juin à partir de 2020 au lieu de janvier, rompant une tradition de trente ans, dans le but de se replacer au centre du calendrier des acteurs du secteur.

Cette décision, qui vient d'être officialisée par les organisateurs, intervient au moment où de plus en plus de grands constructeurs abandonnent Detroit pour Las Vegas, où se tient en début d'année un salon de l'électronique (CES) auquel se bouscule l'industrie sur fond de course au développement de la voiture autonome.

BMW et Daimler (Mercedes-Benz) ont par exemple annoncé qu'ils ne seront pas présents à Detroit pour l'édition 2019, prévue à partir du 14 janvier prochain.

En 2018, la plupart des groupes automobiles européens étaient absents à Detroit, de Ferrari à Bentley en passant par Maserati, Volvo, Porsche, Jaguar et Land Rover.

General Motors (GM), dont le siège est à quelques centaines de mètres du centre des expositions (COBO center), était discret. Une seule (Chevrolet) de ses quatre marques avait tenu un événement officiel.

A l'inverse, le CES, qui s'était tenu deux jours avant l'ouverture du salon de Detroit, avait fait le plein avec le gratin de l'automobile.

Ford y avait dévoilé sa plateforme de robots-taxis; Mercedes-Benz y avait présenté le concept de la Smart Vision EQ, une voiture disposant d'un écran sur la face avant du capot. Toyota avait présenté des concepts similaires.

«Le mois de juin, nous offre de nouvelles opportunités plus excitantes que janvier», explique Rod Alberts, patron de NAIAS, l'organisateur de l'événement.

Les organisateurs, qui étaient sous la pression de GM et de Ford pour revoir leur calendrier, prévoient de déplacer une partie du salon dans la rue.

Outre la concurrence de Las Vegas, Detroit souffre de l'aura perdue du marché américain, devancé désormais par la Chine.

En 2000, les États-Unis pesaient encore 34,6% des ventes automobiles mondiales, une part passée à 20,2% en 2017 et qui ne sera plus que de 16,3% en 2025, estime l'analyste allemand Ferdinand Dudenhöffer, de l'Université de Duisbourg-Essen. La Chine est passée de 1,2% en 2000 à 28,8% en 2017, et devrait être à 33,4% en 2025.

Le salon de Detroit, qui attire plus de 800 000 personnes par an, a généré 450 millions de dollars de revenus à la municipalité en 2018, en hausse de 30 millions sur un an.

C'est à Detroit que Nissan et Toyota ont annoncé en 1989 la création de leurs marques premium respectives, Infiniti et Lexus.