journaldemontreal.com 02-08-2018 | 15h13

Les mesures de confinement ont été levées à la base aérienne de Wright-Patterson, en Ohio, après un possible incident impliquant un tireur actif, rapportent des médias américains.

Les autorités ont été dépêchées sur les lieux à 12h40 jeudi après-midi pour répondre à un incident survenu à l'hôpital situé sur la base militaire.

La base avait été placée en confinement pour que les autorités fédérales puissent sécuriser le périmètre.

On dénombre plus de 27 000 employés et militaires sur le site