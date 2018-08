journaldemontreal.com 02-08-2018 | 15h07

Les mesures de confinement ont été levées à la base aérienne de Wright-Patterson, en Ohio, jeudi, après un incident impliquant un tireur actif, rapportent des médias américains.



Les autorités avaient placé la base en confinement à 12h40 le temps que les autorités fédérales sécurisent le périmètre.

On dénombre plus de 27 000 employés et militaires sur le site.

Plus de détails suivront...