journaldemontreal.com 02-08-2018 | 14h37

Un tireur serait actif à l'hôpital de la base aérienne de Wright-Patterson, en Ohio selon plusieurs médias américains.

La base serait actuellement en confinement le temps que les autorités fédérales sécurisent le périmètre.

On dénombre plus de 27 000 employés et militaires sur le site.

