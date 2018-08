Une juge qui pleure pendant un procès doit-elle se récuser?

Agence QMI 01-08-2018 | 18h00

KELOWNA, C.-B. | L'avocate de la défense dans un procès pour contacts sexuels sur une personne mineure réclame qu'une juge de Kelowna, en Colombie-Britannique, qui a pleuré durant la déclaration des impacts sur la victime, se retire afin qu'une sentence juste soit rendue.

Selon le «Kelowna Daily Courier», la juge Monica McParland se serait aussi ouvertement moquée d'une suggestion de la défense voulant qu'on impose une période d'incarcération discontinue à l'accusé, qui a plaidé coupable.

«Ce n'est pas approprié pour un juge d'être aussi ému pendant le témoignage d'une victime, point à ligne», a dit l'avocate de la défense Jacqueline Halliburn, qui affirme que la juge a fait preuve d'un «ton général de parti-pris».

La procureure de la Couronne Angera Ross a de son côté indiqué que les gestes de la juge McParland étaient en deçà de la norme d'inconduite pour qu'elle se récuse.

Selon elle, on s'attend des juges qu'ils démontrent de la «compassion et de l'humanité» dans leur travail.

La juge McParland devra elle-même trancher à savoir si elle doit se récuser. Cette décision est attendue avant la fin du mois d'août, a-t-on précisé. Si elle se récuse, la peine sera déterminée par un autre juge.

Soulignons que dans cette affaire, Jeremy Melvin Carlson a été accusé en 2016 de contacts sexuels sur une personne âgée de moins de 16 ans. Carlson a plaidé coupable et est maintenant en plein processus pour devenir une femme. La Couronne réclame 20 mois de réclusion et deux ans de probation, alors que la défense suggère 90 jours de prison à purger de façon discontinue, soit pendant plus de 20 week-ends.