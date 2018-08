La loi sur le port du voile intégral entre en vigueur au Danemark

AFP 01-08-2018 | 11h41

Une loi sur l'interdiction du port du voile intégral dans l'espace public est entrée en vigueur mercredi au Danemark, où toute personne portant un vêtement qui lui cache le visage en public risque désormais une amende.

Pour ses détracteurs, cette loi constitue une violation de la liberté de choix des femmes, tandis que pour ses défenseurs il s'agit d'une mesure qui permettra, selon eux, une meilleure intégration des musulmans dans la société danoise.

Porter une burqa, voile qui couvre intégralement le visage, ou un niqab, qui laisse apparaître les yeux, dans l'espace public sera désormais passible d'une amende de 1000 couronnes (134 euros). Toute récidive pourra faire l'objet d'une amende pouvant atteindre 10 000 couronnes.

La loi cible également le port d'autres accessoires susceptibles de couvrir le visage comme les cagoules ou les fausses barbes. Elle n'empêche toutefois pas le port dans l'espace public du hijab, foulard qui ceint le visage sans le cacher.

Des manifestations sont prévues mercredi en fin de journée pour protester contre l'entrée en vigueur de cette loi. Plusieurs centaines de personnes, dont certaines pourraient porter le voile intégral, sont attendues à Copenhague et à Aarhus, la deuxième plus grande ville du pays.

Un porte-parole de la police nationale danoise a déclaré qu'à la mi-journée, aucune infraction à la loi n'avait été rapportée. Le nombre de femmes qui portent le niqab ou une burqa au Danemark demeure inconnu.

Interrogée par le quotidien Berlingske, une musulmane de 30 ans a déclaré qu'elle avait «perdu foi dans le système». Née au Danemark de parents turcs, Sarah porte le niqab depuis ses 18 ans.

«J'ai réalisé que la démocratie ne fonctionne pas. Lorsqu'il s'agit de se moquer des musulmans et de dessiner des caricatures du prophète, les politiques se targuent de protéger les libertés et les droits des citoyens. Mais, à moi, ils me retirent le droit de choisir comment je souhaite m'habiller».

«Je me suis rendue compte que les musulmans n'ont pas les même droits que les autres. Une grande partie du monde politique est hypocrite», a-t-elle dénoncé.

Lorsque le gouvernement avait présenté sa proposition de loi en février, il avait déclaré que le niqab et la burqa n'étaient «pas compatibles avec les valeurs et le sentiment d'appartenance à une communauté au sein de la société danoise».

Sarah pense toutefois qu'au lieu de permettre aux musulmans de mieux s'intégrer, la loi pourrait avoir l'effet inverse et augmenter la ségrégation.

«Si la mosquée devient l'un des seuls endroits où nous pouvons porter le voile, je pense que nous serons plus nombreux à nous y rendre».

Le port du voile intégral reste une question délicate en Europe. Des interdictions totales ou partielles du voile intégral dans l'espace public sont d'ores et déjà en vigueur en Belgique, en France, en Allemagne et en Autriche.