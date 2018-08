Iran: Trump «refait le coup» joué avec la Corée du Nord

AFP 01-08-2018 | 07h12

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a qualifié d'«effets d'annonces» qui «ne fonctionneront pas» la proposition surprise du président américain Donald Trump de lancer des discussions avec l'Iran.

M. Trump a semblé lundi ouvrir la porte à des discussions au plus haut niveau, sans conditions préalables et réitéré mardi, alors qu'il a décidé de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et s'apprête à réimposer des sanctions en deux étapes à l'Iran, le 6 août et en novembre.

«Les menaces, sanctions et effets d'annonce ne fonctionneront pas», a écrit le ministre iranien tard mardi soir sur Twitter. «Essayez le respect: pour les Iraniens et les engagements (internationaux)».

Répondant à une question sur une éventuelle rencontre avec son homologue iranien Hassan Rohani, le président des États-Unis a dit lundi : «Je ne sais pas s'ils y sont prêts. J'imagine qu'ils voudront me rencontrer, je suis prêt à les rencontrer quand ils veulent».

Il a répété la même offre mardi, affirmant lors d'un discours avoir le «sentiment» que les dirigeants iraniens allaient discuter «très bientôt» avec les autorités américaines.

«L'Iran et les États-Unis ont discuté pendant deux ans», lui a répondu Mohammad Javad Zarif.

«Avec l'UE, la Russi et la Chine, nous avons produit un accord multilatéral unique -le JCPOA (accord nucléaire). Il fonctionne. Les États-Unis ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de s'être retirés et d'avoir quitté la table» des négociations.

Trump «refait le coup» joué avec la Corée du Nord (Le Drian)

Le président américain Donald Trump, qui a proposé de discuter avec l'Iran, à la surprise générale, «refait le coup de Kim Jong-un en Corée du Nord», a estimé mercredi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

«Il refait le coup de Kim Jong-un en Corée du Nord: il attaque, il prend des mesures fortes et après il propose de discuter», a-t-il analysé sur la radio France Info, en référence à la récente rencontre historique entre le président américain et son homologue nord-coréen au terme d'une escalade verbale sans précédent entre les deux dirigeants.

«Pour l'instant en Corée du Nord cela n'a pas produit les effets attendus. Peut-être que cela viendra, il est souhaitable que cela vienne», a commenté le chef de la diplomatie française.

Dans une déclaration commune avec Donald Trump, Kim Jong-un a réitéré son engagement en faveur d'une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne». Mais depuis, le dossier n'a connu aucune avancée concrète.

Malgré son hostilité déclarée au régime iranien, M. Trump a semblé en début de semaine ouvrir la porte à des discussions avec Téhéran, sans conditions préalables, après avoir décidé en mai de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et promis de réimposer des sanctions en deux étapes à l'Iran, le 6 août et en novembre.