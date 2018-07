La présidence Trump sous la loupe d'un des journalistes du Watergate

AFP 31-07-2018 | 06h20

WASHINGTON | Bob Woodward, l'un des journalistes américains dont les révélations sur le scandale du Watergate ont forcé le président Nixon à démissionner, s'attaque au mode de gouvernement du président Donald Trump dans son dernier ouvrage.

« Fear: Trump in the White House », qui sort le 11 septembre, « révèle des détails sans précédent sur la vie pénible dans la Maison-Blanche de Donald Trump et sur la manière dont le président prend des décisions sur des sujets majeurs de politique étrangère et intérieure », selon son éditeur Simon & Schuster.

La présidence de M. Trump, débutée voilà moins de deux ans, a déjà été marquée par des départs retentissants de personnalités ou des scandales à propos de dépenses indues et est hantée par la question d'une collusion éventuelle avec la Russie durant la campagne électorale.

Symboles du journalisme d'investigation, Bob Woodward et Carl Bernstein avaient mené l'enquête du Washington Post à partir de 1972 sur les ramifications d'une affaire d'espionnage du parti démocrate dite du Watergate. Leurs révélations ont contraint le président Richard Nixon à la démission, en août 1974.

Le nouveau livre de Bob Woodward, 75 ans, qui fait toujours partie de la rédaction du Washington Post, est le dernier d'une série sur les présidences américaines écrite par le célèbre journaliste.