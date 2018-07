Le père de Meghan Markle critiqué pour ses propos sur sa fille

WENN 30-07-2018 | 12h59

La star et mannequin Chrissy Teigen a fustigé les dernières déclarations du père de Meghan Markle, Thomas, aux tabloïds. Ce dernier a fait les gros titres dimanche après avoir critiqué publiquement la duchesse de Sussex et ses nouveaux beaux-parents pour avoir coupé tout contact avec lui après le drame entourant son absence au mariage princier, en mai.

L'homme de 74 ans avait d'abord décidé de ne pas accompagner sa fille à l'autel après avoir mis en scène une série de photos de paparazzi, et avait ensuite changé d'avis et décidé de participer au mariage avant d'annuler ses plans à nouveau pour subir une opération cardiaque.

Depuis, il a critiqué à plusieurs reprises sa propre fille et la famille de son mari, le prince Harry, dans diverses interviews accordées aux tabloïds. La fin de semaine dernière, il s'est encore plaint au Mail on Sunday d'être incapable de joindre directement sa fille. «Je suis vraiment blessé qu'elle ait complètement coupé les ponts, a-t-il déclaré au journal. J'avais un numéro de téléphone et un numéro de textos pour ses assistants personnels au Palais, mais après avoir eu quelques paroles critiques comme quoi la famille royale est en train de changer Meghan, ils ont coupé tout contact. »

Il a également affirmé que la défunte mère du prince Harry, Lady Diana, princesse de Galles, «aurait détesté la façon dont j'ai été traitée», et qu'il craignait de ne jamais rencontrer ses futurs petits-enfants. «Ce qui est triste, c'est que l'année prochaine, Meghan et Harry auront un bébé et je serai grand-père, a-t-il poursuivi. Et si on ne se parle pas, je ne verrai pas mon petit-enfant. N'est-ce pas tragique de priver un enfant de son grand-père parce que j'ai eu quelques paroles critiques à l'égard de la famille royale?» Et d'ajouter: «J'ai fait d'elle la duchesse qu'elle est aujourd'hui, tout ce que Meghan est, c'est grâce à moi. Et est-ce que j'ai eu de la reconnaissance pour ça? Des remerciements? Elle ne me parle même plus».

Thomas Markle a achevé sa diatribe en affirmant que Meghan Markle est «tout» pour lui, ajoutant: «Je l'aime et je l'aimerai toujours».

L'ancienne actrice de Suits et les représentants de la famille royale n'ont pas encore répondu aux dernières remarques de Thomas Markle, mais son attaque publique continue a fait grincer des dents de nombreux internautes, dont Chrissy Teigen. La mère de deux enfants, qui est mariée au chanteur John Legend, a partagé sur Twitter des images de l'interview de Thomas Markle, et a admis qu'elle était horrifiée pour Meghan Markle. «Cet homme... Cet homme est nul, a-t-elle écrit. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Laissez votre fille être heureuse, s'il vous plaît, c'est embarrassant.»