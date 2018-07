Tour Eiffel: des syndicats menacent d'une grève face à des difficultés d'accueil

AFP 30-07-2018 | 08h33

PARIS | Des employés de la Tour Eiffel, emblématique monument parisien, menacent de faire grève le 1er août pour protester contre l'organisation de l'accueil de visiteurs qui « génère des files d'attente parfois monstrueuses », selon un syndicat.

Un préavis de grève a été déposé pour cette date par deux syndicats, la CGT et FO, a annoncé lundi à l'AFP Denis Vavassori, représentant de la CGT-Tour Eiffel.

La décision de monter depuis début juillet à 50 % la proportion de tickets prévendus, ouverts à la réservation par créneau horaire (contre 20 % précédemment), « est une bonne chose », a-t-il ajouté.

Cependant, l'organisation mise en oeuvre par la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) « génère des files d'attente parfois monstrueuses - et souvent totalement déséquilibrées », a expliqué son syndicat dans un communiqué.

En cause, selon la CGT, la décision de la direction de dédier le pilier nord d'accès à la Tour à l'accueil des visiteurs munis de préventes, et l'autre pilier à tous les autres.

« De très importantes distorsions apparaissaient dans les deux files d'attente », a dénoncé la CGT, assurant que l'ascenseur dédié aux visiteurs munis de préventes monte parfois presque à vide lors de certains créneaux horaires peu usités - soirée et début d'après-midi-, alors que des files d'attente allant jusqu'à trois heures se forment au pied de l'autre pilier.

A l'inverse, lorsque des créneaux horaires sont très demandés, l'ascenseur dédié est incapable d'absorber le flux et les clients munis de préventes sont contraints de patienter « souvent plus d'une heure » au-delà de leur horaire prévu.

Le syndicat propose de permettre à tous les visiteurs l'accès aux deux piliers, avec une file prioritaire pour les billets achetés en prévente, et de renforcer l'équipe des agents d'accueil sur le parvis de la Tour.

La Tour Eiffel est un des sites les plus visités de Paris. En 2016, elle a accueilli un peu plus de 5,8 millions de visiteurs contre plus de 7 millions en 2014, qui reste une année record.