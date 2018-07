Californie: la sécheresse alimente des incendies meurtriers

AFP 30-07-2018 | 06h32

REDDING | Quelque 12 000 pompiers poursuivent lundi en Californie la lutte contre des incendies qui ont fait au moins sept morts mais la sécheresse alimente des brasiers parfois encore incontrôlables qui ont déjà dévoré des milliers d'hectares.

« J'ai habité ici toute ma vie et je n'y ai jamais vu un feu qui sème une telle destruction », a déclaré Leonard Moty, superviseur du comté de Shasta où sévit depuis le 23 juillet le principal de ces incendies, dénommé « Carr ».

Le service des urgences du gouverneur de Californie (Cal OES) comptabilisait 17 feux de grande envergure à travers la Californie. Des renforts envoyés par treize États sont arrivés sur place où étaient en chemin, d'aussi loin que le New Jersey, la Floride et le Maryland sur la côte est.

Depuis jeudi, deux pompiers ont été tués dans le comté de Shasta et trois personnes --une femme de 70 ans et ses deux arrière-petits-enfants âgés de 4 et 5 ans-- ont péri lorsque leur mobile home a été pris par le feu.

Dimanche, les restes d'une personne qui avait ignoré les ordres d'évacuation ont été retrouvés dans une résidence incendiée, selon les autorités.

Par ailleurs, un pompier est mort dimanche en combattant un autre feu, l'incendie Ferguson, près du parc national de Yosemite. Sept personnes ont été blessées.

Circonscrit à 17 % seulement

Dimanche soir, l'incendie « Carr » n'était circonscrit qu'à 17 % et s'étendait sur plus de 38 600 hectares, selon des données officielles.

« C'était presque comme une tornade avec du feu dedans, elle est arrivée par-dessus la colline et a dévoré la maison du voisin », a raconté à l'AFP Alyce Macken, une retraitée qui n'a eu que quelques minutes pour fuir avec son mari leur maison de Redding. Depuis un centre commercial, ils ont regardé leur propre maison partir en flammes.

Un épais brouillard couvrait la région, limitant la visibilité et provoquant des difficultés à respirer.

Pour la ville de Redding dans ce comté, le responsable des services d'incendie Bret Gouvea s'est voulu rassurant. « Nous nous sentons bien plus optimistes », a-t-il déclaré à des journalistes, « nous commençons à regagner du terrain au lieu d'être sur la défensive ».

M. Gouvea a toutefois mis en garde contre les caprices d'une météo imprévisible.

« Une vague de chaleur dangereuse continuera d'apporter des températures et une sécheresse très élevées depuis la Californie au nord-ouest sur le Pacifique » en début de semaine, selon le service de météorologie NWS (National Weather Service). « De nombreux incendies vont continuer à brûler, notamment en Californie, et la menace sera exacerbée par des conditions aggravées de sécheresse et de chaleur ».

Au dernier pointage, 38 000 personnes ont été évacuées dans le comté de Shasta. Le gouverneur de Californie Jerry Brown y a déclaré l'état d'urgence, ainsi que depuis samedi soir dans trois autres (Lake, Napa et Mendocino). Le président Donald Trump a signé samedi un décret ordonnant à l'Agence de gestion des situations d'urgence (Fema) d'apporter son soutien aux autorités de Shasta.

Parmi les évacués, Donna et Billy Gill se demandaient quand ils pourraient revenir chez eux. « Ne pas savoir, c'est sans doute le plus difficile », a dit Donna au journal Redding Record Searchlight.

Une autre évacuée, forcée quatre fois de changer d'endroit, cherchait via Facebook son python albinos, perdu lors de sa dernière étape dans le sud de Redding.

Le chef de la police de Redding, Roger Moore, a mis en garde contre les pillages. Les patrouilles de police ont été renforcées et il a averti que toute personne rencontrée dans les quartiers évacués sans une bonne raison d'être là serait arrêtée. Un homme et une femme soupçonnés de pillage dans des maisons évacuées ont déjà été arrêtés.

Ailleurs en Californie, un incendie baptisé « Mendocino Complex » car il est constitué de plusieurs foyers proches, a ravagé plus de 9800 hectares depuis vendredi. Sa superficie a rapidement augmenté et il n'était circonscrit qu'10 % dimanche matin.

En revanche, les pompiers ont fait état de relatives bonnes nouvelles sur l'incendie « Ferguson », près du parc national de Yosemite, qui n'a grossi que de 800 hectares dans la nuit de samedi à dimanche, à 21 700 hectares depuis le 13 juillet.

Dans l'ensemble du pays, d'après le centre national de coordination des incendies (NIFC), 39 incendies d'envergure sévissaient dimanche avec plus de 97 000 hectares partis en fumée.