Les États-Unis «resserrent l'étau» sur Cuba, le Venezuela et le Nicaragua

AFP 26-07-2018 | 14h23

L'ex-président cubain Raul Castro a accusé jeudi les États-Unis de «resserrer l'étau» sur Cuba, le Venezuela et le Nicaragua et a appelé ces pays à se tenir prêts à «répondre à tout type de défi».

«Pour nous, ainsi que pour le Venezuela et le Nicaragua, il est clair que l'étau est en train de se resserrer et notre peuple doit se tenir prêt et en alerte pour répondre à tout type de défi», a déclaré Raul Castro, 87 ans, lors d'une cérémonie.

Vêtu en militaire, il a ajouté que, selon lui, le retour de la droite au pouvoir dans certains pays d'Amérique latine (Chili, Argentine, etc) et l'hostilité de Washington vis-à-vis de la gauche régionale «constituent un scénario qui rend de nouveau euphoriques nos ennemis, lesquels s'empressent de tenter de transformer en réalité leur rêve de détruire l'exemple qu'est Cuba».

Les prises de positions officielles des États-Unis concernant l'île socialiste «se caractérisent par le manque de respect, l'agressivité, l'ingérence et la manipulation grossière de la réalité historique», a ajouté Raul Castro.

Il a mis en garde Washington en expliquant que le peuple cubain avait «couru tous les risque et résisté» durant 60 ans et que, «aussi difficiles que soient les circonstances et grands les défis (...), il défendra toujours sa révolution socialiste».

Le leader cubain a également fait part de «la solidarité constante de notre peuple, de notre parti et de notre gouvernement» avec le Venezuela et le Nicaragua, deux pays de la région qui traversent depuis des mois une grave crise politico-économique et qui ont été visés par des sanctions financières américaines.

Raul Castro, qui a cédé la présidence en avril à Miguel Diaz-Canel, également présent, conserve d'amples pouvoirs à Cuba. Membre de l'Assemblée nationale, premier secrétaire du PCC, le parti unique, il co-dirige avec Diaz-Canel la commission pour la réforme constitutionnelle.