Corée du Nord: Washington ne va pas laisser les négociations s'éterniser sans résultat

AFP 25-07-2018 | 15h59

Les États-Unis ne vont pas laisser les négociations pour la dénucléarisation de la Corée du Nord «s'éterniser sans résultat», a mis en garde mercredi le secrétaire d'État américain Mike Pompeo devant une commission parlementaire à Washington.

Six semaines après le sommet historique de Singapour entre Donald Trump et Kim Jong Un, alors que les discussions semblent patiner, il a assuré avoir enregistré des «progrès» et a réaffirmé l'optimisme de l'administration. «Nous sommes patiemment engagés dans la voie diplomatique», a-t-il dit, «mais nous ne laisserons pas cela s'éterniser sans résultat».

