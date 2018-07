Crimée: Washington «réaffirme» son «refus de reconnaître» l'annexion russe

AFP 25-07-2018 | 14h29

Les États-Unis ont «réaffirmé» mercredi, dans une «déclaration sur la Crimée», leur «refus de reconnaître» l'annexion de cette péninsule ukrainienne par la Russie.

«De concert avec nos alliés et partenaires, et avec la communauté internationale, les États-Unis rejettent la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie et s'engagent à poursuivre cette politique tant que l'intégrité territoriale de l'Ukraine n'aura pas été rétablie», a affirmé solennellement le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dans cette déclaration, tentant de dissiper les craintes nées du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine le 16 juillet à Helsinki.