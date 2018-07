Trump attaque encore son ex-avocat après la publication d'un enregistrement

Donald Trump s'en est de nouveau pris mercredi à son ex-avocat Michael Cohen qui a rendu public l'enregistrement d'une conversation entre les deux hommes, signe que l'ancien homme à tout faire du président pourrait accepter de collaborer avec la justice.

«Quel genre d'avocat enregistre ses clients? Vraiment triste!», a tweeté le président, qui a laissé entendre que la bande avait été raccourcie à dessein et qu'il s'agissait d'une manipulation.

What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped - can this be so? Too bad!