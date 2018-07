Ivanka Trump annonce l'arrêt de la marque portant son nom

AFP 24-07-2018 | 13h53

NEW YORK | Ivanka Trump a annoncé mardi qu'elle allait mettre fin aux activités de sa marque de vêtements, chaussures et accessoires, dont elle avait limité le développement pour éviter des conflits d'intérêt et qui était devenue une cible pour les opposants à son père.

Après avoir connu une forte hausse de ses ventes en 2016 à la faveur de la campagne présidentielle, la marque avait subi le contrecoup de l'élection de Donald Trump, plusieurs chaînes de magasins décidant notamment de la déréférencer. Ivanka Trump est conseillère à la Maison Blanche.

Plus de détails suivront.