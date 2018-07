Concurrence: amende jusqu'à 134 millions de dollars infligée à Whirlpool en France

AFP 24-07-2018 | 10h32

NEW YORK | Whirlpool a annoncé mardi être parvenu à un « accord préliminaire » prévoyant une amende comprise entre 111 et 134 millions de dollars avec l'Autorité de la concurrence en France, dans le cadre d'une enquête sur une entente présumée entre fabricants de gros appareils électroménagers entre 2006 et 2009.

Le groupe américain a fait cette annonce à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, affectés par des charges d'un montant total de 860 millions de dollars liées à sa restructuration en Europe et à la sanction française.