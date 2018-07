Une baleine en décomposition sur la plage à Old Orchard

Agence QMI 23-07-2018 | 15h25

OLD ORCHARD BEACH, Maine - Des employés municipaux de la ville d'Old Orchard Beach, dans l'État du Maine, ont retiré de la plage, lundi, la carcasse d'une baleine en décomposition qui s'y était échouée en matinée dimanche.

L'animal, un petit rorqual (aussi appelé baleine de Minke), avait été repéré mercredi dernier flottant près de l'île Eagle, dans la baie de Casco, à moins d'une trentaine de kilomètres au nord-est d'Old Orchard Beach. Il gisait depuis dimanche matin sur le sable à environ un kilomètre et demi au sud du célèbre quai d'Old Orchard, un endroit touristique très fréquenté, notamment par les Québécois.

«Ça sentait le poisson pourri, les vidanges. C'était vraiment désagréable», a confié à TVA Nouvelles, Stéphane Bouchard, un Québécois en voyage dans le Maine avec sa famille.

Les autorités n'avaient pas pu déplacer la carcasse longue de 24 pieds, dimanche, l'équipement nécessaire n'était pas disponible. Les employés municipaux ont donc utilisé, lundi, une pelle mécanique pour soulever la baleine en décomposition avancée, sur laquelle requins et oiseaux s'étaient servis, et la retirer de la plage.

Selon Lynda Doughty, directrice de l'organisme Marine Mammals of Maine, les vents et les marées ont provoqué le déplacement de la baleine jusqu'à la plage d'Old Orchard. L'organisme qui avait déjà fait des prélèvements sur le rorqual mercredi a pu en prendre d'autres dimanche afin de déterminer la cause de son décès.

Une mortalité élevée a été observée chez les baleines de Minke ces dernières années, mais personne n'en connaît encore la raison, a souligné Mme Doughty.

Ces baleines à fanons font partie des espèces de baleines que l'on retrouve dans les eaux côtières de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Elles fréquentent ce secteur pour s'y alimenter, selon le site internet Baleines en direct.