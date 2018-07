Le Canada accueillera 50 Casques blancs et leurs familles, selon CBC

AFP 22-07-2018 | 08h29

Le Canada a décidé d'accueillir jusqu'à 50 Casques blancs évacués de Syrie ainsi que leurs familles, ce qui pourrait représenter un total de quelque 250 personnes, a affirmé dimanche la chaîne publique CBC.

Des centaines de membres des Casques blancs, ces secouristes candidats au prix Nobel de la paix en 2016 qui travaillent dans les zones rebelles en Syrie, ont été évacués via Israël vers la Jordanie, face à la progression des forces gouvernementales dans la région.

CBC, citant des responsables ayant demandé à conserver l'anonymat, précise qu'Ottawa va travailler très rapidement avec des responsables de ce dossier aux Nations unies afin d'organiser l'arrivée au Canada de ces Casques blancs et de leurs familles dans les prochaines semaines ou les prochains mois.

Les autorités canadiennes n'avaient pas précisé dimanche matin combien de personnes pourraient être transférées au Canada, mais la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a souligné dans un communiqué dans la nuit de samedi à dimanche que le Canada, menait, «en étroite collaboration avec le Royaume-Uni et l'Allemagne un effort international afin d'assurer la sécurité des Casques blancs et de leurs familles».

«Le Canada appuie les Casques blancs sans équivoque. Lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères dans le cadre du sommet des dirigeants de l'OTAN tenu à Bruxelles il y a une semaine, j'ai recommandé que les dirigeants fassent preuve de leadership à l'échelle mondiale pour appuyer et aider ces héros», a-t-elle indiqué.

«Le Canada est un partenaire clé des Casques blancs, et il est fier de leur avoir fourni du financement en soutien à leur formation d'urgence et en vue d'augmenter le nombre de femmes qui en font partie. Nous ressentons une responsabilité morale profonde envers ces personnes qui font preuve de bravoure et d'altruisme», a ajouté la ministre.