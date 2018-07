Royaume-Uni: 2 tonnes de cocaïne saisies, deux Néerlandais inculpés

AFP 21-07-2018 | 10h08

LONDRES | Deux Néerlandais ont été inculpés samedi par la justice britannique pour importation de drogue, après une exceptionnelle saisie de 2 tonnes de cocaïne dans un bateau naviguant dans la Manche.

« Il s'agit d'une énorme quantité de drogue de classe A, l'une des plus grandes saisies de ce type jamais réalisées au Royaume-Uni, représentant une valeur de plusieurs centaines de millions (de livres sterling) », a déclaré dans un communiqué Andy Quinn, responsable régional des enquêtes au sein de la National Crime Agency (NCA), agence britannique de lutte contre le crime.

Mercredi, un yacht a été intercepté au large des côtes de Cornouailles lors d'une opération menée par la NCA, en partenariat avec le Centre national de renseignement maritime (NMIC) au Royaume-Uni, le Centre d'opération et d'analyse maritime de lutte contre le trafic de drogue (MAOC-N) à Lisbonne, et en collaboration avec les polices portugaise, française et néerlandaise.

La drogue était emballée dans des sacs en plastique et placée dans un compartiment situé sous le pont à l'arrière du bateau, baptisé le Marcia et battant pavillon néerlandais.

« Environ deux tonnes ont été retrouvées et les recherches se poursuivent », a indiqué la NCA dans un communiqué.

Les deux membres d'équipage, Maarten Peter Pieterse, 59 ans, et Emile Adriaan Jeroen Schoemaker, 44 ans, ont été arrêtés. Ils ont comparu devant un tribunal de Bristol samedi et ont été inculpés pour importation de drogue. Schoemaker a plaidé non coupable tandis que Pieterse ne s'est pas encore prononcé.

Le duo a été placé en détention jusqu'à une prochaine audience, fixée au 20 août.

La plus importante saisie au Royaume-Uni remonte à avril 2015, lorsque trois tonnes de cocaïne avaient été trouvées à bord d'un remorqueur naviguant au large de l'Écosse.