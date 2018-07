Le Pentagone annonce 200 millions de dollars supplémentaires pour la défense ukrainienne

AFP 20-07-2018 | 16h38

WASHINGTON | Les États-Unis ont annoncé vendredi une aide supplémentaire de 200 millions de dollars pour renforcer la défense de l'Ukraine.

Ces nouveaux fonds, qui portent « l'assistance américaine au secteur de la sécurité ukrainien à plus d'un milliard de dollars au total depuis 2014 », vont notamment permettre d'acquérir « des équipements pour soutenir les programmes de formation en cours et les besoins opérationnels », a déclaré le Pentagone dans un communiqué. Un conflit dans l'est de l'Ukraine entre l'armée de Kiev et des séparatistes prorusses a fait plus de 10 000 morts depuis 2014.