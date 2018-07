Une «boule étrange» parmi les 12 nouvelles lunes découvertes autour de Jupiter

AFP 17-07-2018 | 13h41

TAMPA | Douze nouvelles lunes ont été découvertes autour de Jupiter, portant à 79 son nombre total de satellites connus, un record parmi les planètes de notre système solaire a annoncé mardi une équipe américaine d'astronomes.

Le chercheur Scott Sheppard, de la Carnegie Institution for Science, a qualifié l'une de ces nouvelles lunes de « boule étrange » en raison de sa petite taille: un peu moins d'un kilomètre de diamètre seulement, ce qui en fait « probablement » le plus petit satellite de Jupiter.

Son orbite est par ailleurs « différente de celle de toutes les autres lunes jupitériennes connues », a précisé l'astronome.

Il faut environ un an et demi à cette « boule étrange » pour faire le tour de Jupiter, dont l'orbite inclinée croise celles d'une nuée d'autres lunes se déplaçant dans le sens inverse de la rotation de Jupiter.

« C'est une situation instable », a commenté M. Sheppard. « Les collisions frontales peuvent rapidement disloquer les satellites et les réduire à la poussière ».

La « boule étrange », comme deux des lunes récemment découvertes, tourne dans le même sens que Jupiter.

Il faut un an environ aux satellites les plus proches pour faire le tour de la planète, contre deux ans pour ceux plus éloignés.

Toutes ces lunes pourraient être des fragments issus de collisions entre des corps cosmiques plus larges.

Les astronomes ont proposé de baptiser « Valetudo » la « boule étrange », du nom de l'arrière-petite-fille du dieu romain Jupiter, déesse de la santé et de l'hygiène.

L'astronome italien Galilée a découvert dès 1610 les quatre premières lunes de Jupiter.

L'équipe d'astronomes à l'origine de la récente découverte n'était pas à la recherche de nouveaux satellites de Jupiter, mais ces derniers sont apparus dans le champ de leur télescope alors qu'ils cherchaient des planètes au-delà de Pluton.

Les nouvelles lunes ont été observées pour la première fois en 2017 dans l'optique d'un télescope basé au Chili et exploité par l'Observatoire astronomique national des États-Unis.

Il a fallu un an pour confirmer la trajectoire de leurs orbites à l'aide de plusieurs autres télescopes aux États-Unis et au Chili.