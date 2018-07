Nicaragua: violente opération des forces gouvernementales dans la ville rebelle de Masaya

AFP 17-07-2018 | 11h06

MANAGUA | La ville rebelle de Masaya au Nicaragua était mardi matin la cible de tirs nourris provenant des forces progouvernementales, a annoncé l'Église catholique de ce pays, secoué depuis trois mois par des manifestations violemment réprimées qui ont causé la mort de centaines de personnes.

« Ils attaquent Monimbo (un quartier de Masaya)! Les balles atteignent la paroisse de Marie-Madeleine, où le prêtre s'est réfugié », a écrit sur Twitter l'évêque auxiliaire de Managua, Silvio Baez, appelant le président nicaraguayen Daniel Ortega à « arrêter ce massacre ».

Cette opération, rebaptisée par l'opposition « opération nettoyage », cible le quartier indigène de Monimbo, où la population est particulièrement mobilisée contre le gouvernement. Des barricades allant jusqu'à deux mètres y ont été élevées.

Au bruit des rafales, provenant des différentes entrées à la ville, s'est mêlé celui des cloches des églises afin d'alerter la population, ont raconté des habitants en appelant des radios de la capitale, Managua.

Une quarantaine de pick-up avec des forces antiémeutes et des paramilitaires fortement armés sont entrés au petit matin dans Masaya, situé à une trentaine de kilomètres de la capitale, selon les images publiées sur les réseaux sociaux.

« On nous attaque depuis plusieurs points d'entrée à Monimbo », a déclaré dans un message audio envoyé par la messagerie WhatsApp le dirigeant du mouvement étudiant du « 19 avril », Cristian Fajardo.

Six civils et quatre policiers avaient trouvé la mort dimanche dans des opérations des forces de police et paramilitaires à Masaya et ses environs. La police n'a confirmé que deux morts, dont un de ses agents.

Le Nicaragua, pays le plus pauvre d'Amérique centrale, est secoué depuis trois mois par des violences.

Un mouvement de protestation, dont les étudiants sont le fer de lance, a été lancé le 18 avril contre le gouvernement de Daniel Ortega, 72 ans, à la tête du Nicaragua depuis 2007 après l'avoir déjà dirigé de 1979 à 1990.

Il est accusé d'avoir mis en place avec son épouse Rosario Murillo, qui occupe les fonctions de vice-présidente, une « dictature » marquée par la corruption et le népotisme. Ses adversaires demandent des élections anticipées ou son départ.

Les États-Unis réagissent

Les États-Unis ont « fermement » exhorté mardi le président du Nicaragua Daniel Ortega à cesser l'attaque en cours des forces progouvernementales contre la ville rebelle de Masaya.

« La violence et le bain de sang initiés par le gouvernement doivent cesser immédiatement. Le monde regarde », a déclaré sur Twitter un haut responsable du département d'État chargé des Amériques, Francisco Palmieri.