En visite au Royaume-Uni, Donald Trump s'en prend à Theresa May et à son projet de Brexit

AFP 13-07-2018 | 06h17

Londres | Le président américain Donald Trump a lancé une attaque virulente contre la stratégie de la première ministre britannique Theresa May sur le Brexit, une nouvelle entorse à la «relation spéciale» entre les États-Unis et le Royaume-Uni où il est en visite officielle.

Après avoir vertement critiqué l'Allemagne lors d'un sommet de l'OTAN à Bruxelles où il a également réclamé une augmentation de la contribution financière des européens, M. Trump s'en est pris au plan de Mme May de futures relations commerciales avec l'UE, dans un entretien accordé au tabloïd The Sun avant son arrivée jeudi après-midi sur le sol britannique.

Selon lui, ce projet va «probablement tuer» la possibilité d'un accord de libre-échange entre Washington et Londres après la sortie britannique de l'UE fin mars 2019.

Le plan que Mme May a proposé à Bruxelles prévoit de maintenir des liens étroits avec l'UE à 27, en instaurant une nouvelle «zone de libre-échange» qui reposerait sur un ensemble de règles communes concernant les biens et le secteur agro-alimentaire.

«S'ils font un tel accord, nous traiterions avec l'Union européenne au lieu de traiter avec le Royaume-Uni», a dit M. Trump, qui n'a jamais caché sa préférence pour un Brexit dur synonyme de rupture nette des liens entre le Royaume-Uni et l'UE.

À Washington, la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, a tenté de minimiser l'impact de ces déclarations, affirmant que le président américain «aime et respecte beaucoup» Mme May, puisque, a-t-elle ajouté devant la presse, «il a dit dans son interview qu'elle était "une très bonne personne" et qu'il n'a jamais rien dit de méchant à son encontre».

Le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères Alan Duncan a aussi tenté de dédramatiser. «Donald Trump aime la controverse, c'est son style, sa couleur (...) Je ne pense pas que ce soit grossier», a-t-il dit sur la BBC vendredi matin.

Ces propos ont toutefois soulevé l'indignation de parlementaires britanniques et risquent de peser sur les discussions bilatérales prévues entre les deux dirigeants.

Ils ont également provoqué dans la matinée une baisse de la livre britannique face à l'euro et au dollar.

Anthony Gardner, l'ancien ambassadeur du président Barack Obama auprès de l'UE, a jugé ces déclarations de M. Trump «totalement inacceptables» et «sans précédent» en pleine visite officielle. «Il est hors de contrôle et constitue une honte», a-t-il tweeté.

Ils risquent aussi d'affaiblir davantage la position de Mme May au sein de son Parti conservateur, alors que les récentes démissions du ministre des Affaires étrangères Boris Johnson et du Brexit David Davis, deux eurosceptiques, l'ont mise dans une situation délicate.

M. Trump n'a pas non plus exclu de rencontrer son «ami» Boris Johnson, qui ferait, selon lui, un «grand premier ministre».

Thé avec la reine

La nouvelle sortie de M. Trump constitue une claque d'autant plus cinglante pour Mme May que, jeudi soir, elle lui a déroulé le tapis rouge et a vanté la force du lien transatlantique.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ne sont pas seulement «les plus proches alliés, mais aussi les amis les plus chers , a-t-elle déclaré en accueillant le président américain et son épouse Melania pour un dîner au palais de Blenheim, résidence de campagne près d'Oxford, où étaient également invités de nombreux représentants du monde économique.

Vendredi matin, les deux dirigeants doivent se retrouver pour aller inspecter les troupes à la prestigieuse académie royale militaire de Sandhurst, avant des discussions bilatérales et un déjeuner à Chequers, la résidence de campagne des premiers ministres britanniques, à 70 km au nord-ouest de Londres.

Une conférence de presse commune est ensuite prévue.

Outre le commerce, les échanges entre M. Trump et Mme May porteront sur le Proche-Orient, La Corée du Nord et la Russie, alors que le milliardaire s'apprête à rencontrer pour la première fois le président russe Vladimir Poutine lors d'un sommet à Helsinki lundi.

Le président et son épouse sont ensuite attendus au palais de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres, pour prendre le thé avec Elizabeth II.

Ce parcours le tiendra éloigné des manifestations prévues à Londres contre sa venue, qui devraient culminer par un rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes à Trafalgar Square pour dénoncer la politique migratoire de Trump, son «sexisme» et son «déni» du changement climatique.

Dans la matinée, un ballon géant représentant un Donald Trump en couche-culotte devait flotter dans le ciel londonien près du Parlement.

Les démonstrations de mécontentement contre le président américain ont démarré dès jeudi, avec un rassemblement devant la résidence de l'ambassadeur américain à Londres.

«Donald Trump n'est pas le bienvenu !» ont scandé en coeur les quelques centaines de manifestants rassemblés devant les grilles de Winfield House, située dans Regent's Park.

Trump et le Royaume-Uni: une relation «spéciale» très tumultueuse

Il est censé être le grand ami de Londres, mais le président américain Donald Trump, arrivé jeudi après-midi pour une visite de travail au Royaume-Uni, semble prendre un malin plaisir à cibler le pays et ses dirigeants.

Voici la chronique d'une «relation spéciale» qui n'a cessé de se détériorer depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017:

Tweets et terrorisme

Alors que le Royaume-Uni a été frappé en 2017 par une série d'attentats, Donald Trump critique sur Twitter la réponse des autorités, ciblant le maire travailliste de Londres, le musulman Sadiq Khan.

En juin, après un attentat à Londres, M. Trump s'en prend personnellement à M. Khan, l'accusant de ne pas prendre au sérieux la menace terroriste. Le maire refuse de polémiquer, mais son porte-parole dénonce un «tweet mal informé».

Le 15 septembre, quelques heures à peine après l'explosion d'une bombe dans la station de métro londonienne de Parsons Green, Donald Trump assure que l'auteur était connu de la police britannique et lui reproche son manque d'anticipation. La première ministre Theresa May, en colère, réplique en jugeant ce commentaire «superflu».

Fin novembre, Donald Trump s'en prend nommément à Theresa May qui avait qualifié d' » erreur » son retweet de vidéos anti-musulmans publiées par un groupuscule d'extrême droite britannique. «Ne te focalise pas sur moi, focalise-toi sur le terrorisme islamique», lui lance le président américain.

Il en remet une couche jeudi, dans un entretien au Sun avant son arrivée au Royaume-Uni, accusant une nouvelle fois le maire de Londres d'avoir fait «du mauvais travail sur le terrorisme».

Ambassade boudée

En janvier, le président américain annule une visite à Londres destinée à inaugurer la nouvelle ambassade des États-Unis.

Il critique la nouvelle localisation du bâtiment flambant neuf en forme de cube posé au bord de la Tamise, dans le quartier de Battersea. Selon lui, la localisation précédente dans le quartier de Mayfair était bien plus «agréable».

Londres «zone de guerre»

Début mai, l'augmentation du nombre d'homicides par arme à feu et couteau à Londres attire l'attention de M. Trump.

Dans un discours devant la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby américain pro-armes, il affirme qu'un «hôpital jadis prestigieux» de Londres ressemblait à une «zone de guerre» en raison du nombre d'agressions, avant d'imiter l'usage d'un couteau.

Un pays dans «la tourmente»

Avant de s'envoler pour sa tournée européenne, Donald Trump estime que le Royaume-Uni est « quelque peu dans la tourmente» après la démission de deux poids lourds du gouvernement, en désaccord avec Theresa May sur le Brexit.

Histoire d'enfoncer le clou, il laisse entendre qu'il pourrait rencontrer l'un des ministres démissionnaires, son «ami» Boris Johnson, partisan d'un Brexit dur, qui ferait «un excellent Premier ministre» selon lui.

Sur le départ après avoir participé à un sommet de l'OTAN à Bruxelles, M. Trump en rajoute une couche. «Je me rends dans une zone sensible, avec beaucoup de démissions », dit-il.

«Elle ne m'a pas écouté»

Dans son entretien au Sun, Donald Trump regrette que Theresa May n'ait pas suivi ses conseils en matière de Brexit. «J'ai dit à Theresa May comment le faire, mais elle n'était pas d'accord, elle ne m'a pas écouté. Elle voulait suivre une autre voie. En fait elle a pris l'exact opposé».

Une décision qui pourrait coûter à la dirigeante britannique l'accord de libre-échange dont elle rêve avec les États-Unis après le Brexit. « S'ils font un tel accord (avec l'UE, ndlr), nous traiterions avec l'Union européenne au lieu de traiter avec le Royaume-Uni», a mis en garde M. Trump, estimant que «cela tuera probablement l'accord» que Londres souhaite établir avec Washington.