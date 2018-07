Explosion dans un entrepôt de feux d'artifice au Mexique: 12 morts

AFP 05-07-2018 | 13h16

Mexico | Au moins 12 personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion d'un entrepôt de feux d'artifice à Tultepec, ville au nord de Mexico réputée pour ses engins pyrotechniques artisanaux et déjà endeuillée par plusieurs accidents similaires.

«Nous avons connaissance de 12 morts pour l'instant. J'ai donné pour instruction au ministre (de l'État) de l'Intérieur et de la Santé de se rendre sur place immédiatement pour porter assistance aux victimes et à leurs familles», a déclaré le gouverneur de l'État de Mexico, Alfredo del Mazo.

Selon le quotidien Reforma, l'incendie déclenché par l'explosion était désormais sous contrôle. Au moins quatre ateliers pyrotechniques ont été détruits.

Les accidents liés à l'industrie pyrotechnique sont fréquents au Mexique et notamment dans la ville de Tultepec. Une explosion spectaculaire dans le plus grand marché de feux d'artifice du pays y avait fait 42 morts et 70 blessés en décembre 2016. Plus récemment, le 6 juin, une explosion a fait sept morts dans la ville.