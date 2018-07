France: un ténor de la French Connection en cavale s'est rendu

AFP 05-07-2018 | 12h20

Nîmes | Un octogénaire, ténor de la French Connection, un réseau de trafic de drogue international depuis Marseille, dans le sud-est de la France, s'est rendu à la police jeudi après 12 ans de cavale, a-t-on appris de source proche du dossier.

Jean Guy, 80 ans, s'est rendu au commissariat de police de Nîmes (sud) et doit être transféré vers Marseille pour y être présenté au parquet, a précisé cette source, confirmant une information du journal Midi Libre.

Considéré comme une figure-clef de la French Connection, une organisation criminelle qui a inspiré plusieurs films et qui faisait transiter de la drogue entre Marseille et les États-Unis dans les années 1970 et 1980, l'octogénaire a été condamné à de multiples reprises pour des trafics de drogue d'envergure internationale.

En 1987, il avait notamment été condamné à 14 ans de prison en Suisse après la découverte d'un laboratoire de fabrication d'héroïne. Sa peine avait été prolongée après son extradition en France.

Il s'était évadé en 2006 de l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence (sud-est) où il était hospitalisé après une tentative de suicide en prison.

Le 5 juillet 2007, il avait été condamné en son absence à 15 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Marseille pour avoir été l'un des instigateurs d'un vaste trafic international de cocaïne entre l'Amérique du Sud et la Camorra italienne.

Dans ce trafic, la drogue était achetée aux cartels colombiens puis transitait par l'Espagne et le sud de la France avant d'atteindre l'Italie.