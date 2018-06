L'auteur présumé avait poursuivi le quotidien pour diffamation il y a quelques années - Carnage au fusil à pompe dans un journal américain

Le Journal 28-06-2018 | 15h22

LE JOURNAL | Cinq personnes sont mortes hier sous les balles lors d'une « attaque ciblée » dans les locaux d'un quotidien du Maryland. Mais les journalistes qui s'en sont sortis ont tout mis en oeuvre pour ­publier une édition aujourd'hui.

Au moment même où le suspect détruisait une porte en vitre avec son fusil à pompe (shotgun) et faisait feu en direction d'employés du Capital Gazette, un stagiaire demandait l'aide des services d'urgence sur Twitter.

« John McNamara [un reporter] a été tiré », a écrit Anthony Messenger, en direct de l'horreur.

« Il n'y a rien de plus terrifiant que d'entendre plusieurs personnes se faire tirer dessus pendant que tu es caché en dessous de ton bureau, et puis d'entendre le tireur recharger [son arme] », a témoigné Phil Davis, un reporter judiciaire au Capital, après avoir évacué le bâtiment.

À la suite de sa tuerie, le suspect s'est finalement rendu à la police. Quatre personnes sont mortes sur le coup et une cinquième a succombé à ses blessures à l'hôpital. Deux autres ont été blessées.

L'homme a tout fait pour compliquer le travail des autorités, allant jusqu'à se mutiler les doigts pour qu'on ne puisse prendre ses empreintes digitales, a rapporté le Baltimore Sun, qui possède aussi le journal visé.

Poursuite contre le Capital

La police a confirmé tard hier soir que le suspect est Jarrod W. Ramos, 38 ans.

Selon le quotidien de Baltimore, qui a alimenté le site web du Capital pendant la tuerie, cet homme avait poursuivi pour diffamation le journal il y a quelques années.

« Il s'agissait d'une attaque ciblée contre le Capital Gazette, a affirmé le chef adjoint de la police du comté où la tuerie a eu lieu, William Krampf. Cette personne était préparée et était prête à tirer sur des gens aujourd'hui. »

Une fois en sécurité, des journalistes ont raconté sur Twitter la scène terrifiante à laquelle ils ont été témoins, d'autres ont simplement écrit qu'ils étaient hors de danger.

Menaces sur les réseaux sociaux

La police a indiqué que le quotidien avait reçu des menaces sur les réseaux sociaux. Les enquêteurs s'intéressent présentement aux liens passés entre l'auteur présumé et le journal.

L'attaque meurtrière contre le quotidien, situé à Annapolis, n'a pas empêché son équipe d'exercer son travail. Hier, des journalistes ont assuré qu'une édition allait être publiée par rapport à leur propre fusillade.

« Je peux vous dire une chose : nous allons sortir un foutu journal demain », a écrit le journaliste Chase Cook, qui s'est retrouvé à couvrir une tragédie où des collègues ont perdu la vie.

« On continue de couvrir l'histoire avec les journalistes du Capital Chase Cook et Pat Ferguson. Merci aux collègues du Baltimore Sun qui sont là aussi. Il y aura un Capital vendredi [aujourd'hui] », a affirmé le photographe Joshua McKerrow.

Outre le journaliste John McNamara, les employés décédés hier sont les directeurs Robert Hiaasen, Gerald Fishman et Wendi Winters ainsi que l'employée des ventes Rebecca Smith.

- Avec la collaboration d'Antoine Lacroix et de l'AFP

Médias protégés par la police

La fusillade d'hier a incité d'autres médias américains à se protéger.

Rapidement, des policiers se sont précipités pour sécuriser les bureaux du New York Times. Ailleurs, la police a aussi été déployée dans plusieurs salles de presse à New York et à Chicago, a rapporté CBS News. La police a également été aperçue à ABC News, a rapporté le Boston Globe.

« Une attaque violente contre des journalistes innocents faisant leur travail est une attaque contre tous les Américains », a dit Sarah Sanders, porte-parole du président Donald Trump, habituellement très critique envers la presse.

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a réagi hier soir.

« La FPJQ est choquée par la tragédie d'aujourd'hui et nous voulons faire l'éloge de votre détermination à ne laisser personne vous empêcher de faire votre travail », a écrit le président Stéphane Giroux.

Selon l'AFP, si les assassinats de journalistes sont fréquents dans le monde, les attaques contre les locaux de médias sont plus rares.

L'une des plus récentes a frappé l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo en 2015. Douze personnes sont mortes. Un assassinat de journaliste aux États-Unis avait frappé les esprits le 26 août 2015. Alison Parker, 24 ans, journaliste d'une chaîne locale de Virginie, avait été tuée avec son cameraman.

Trudeau bouleversé

Le premier ministre du Canada Justin Trudeau a réagi hier soir à cette attaque « ciblée » aux États-Unis.

« Les journalistes racontent les histoires de nos communautés, protègent notre démocratie et mettent souvent leur vie en danger dans l'exercice de leurs fonctions. L'attaque d'aujourd'hui à Annapolis est bouleversante. Nous sommes de tout coeur avec les victimes et leurs familles », a-t-il écrit.