Joe Jackson s'éteint à 89 ans

TVA Nouvelles 27-06-2018 | 12h56

Joe Jackson, le père de Michael Jackson et patriarche du clan, s'est éteint mercredi à Los Angeles à l'âge de 89 ans des suites d'un cancer, rapporte TMZ.

Le décès et survenu à 3 h 30 du matin, heure locale, selon le site.

Le père du roi de la pop avait été hospitalisé il y a quelques semaines alors qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale.

Au cours des derniers jours, de nombreux membres de sa famille s'étaient rendus à son chevet afin de lui faire leurs adieux.

Né le 28 juillet 1928, Joe Jackson, père de 10 enfants avec sa femme Katherine, a été, au début des années 1960, le gérant de ses trois fils aînés, Jackie, Tito et Jermaine, avant de créer le groupe The Jackson Brothers aux côtés de ses cadets Marlon et Michael.

Il avait ensuite, avec l'aide de Diana Ross, propulsé les Jackson 5 sur le devant de la scène avant de s'occuper des carrières en solo de son fils Michael et de sa fille Janet.