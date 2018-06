Un vote clé sur l'immigration reporté à vendredi

AFP 21-06-2018 | 15h18

Un vote clé sur une réforme de l'immigration aux États-Unis, censée mettre un terme définitif aux séparations controversées de familles de migrants sans-papiers, a été reporté à vendredi à la Chambre des représentants, selon les républicains.

Majoritaires au Congrès mais divisés sur le sujet, les républicains avaient soumis deux textes au vote ce jeudi. Le premier, reflétant les positions les plus dures du parti, a été rejeté comme attendu en début d'après-midi (193 voix contre 231). Prévu en fin de journée, le vote sur le second texte, qui tente de rallier ailes dures et modérées, est reporté, ont indiqué les services de la majorité.