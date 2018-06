Elle tue ses parents avant de se suicider «à cause de l'eczéma»

TVA Nouvelles 21-06-2018 | 10h59

Une ancienne étudiante en soins infirmiers a assassiné ses parents avant de se suicider le jour de la fête des Pères, selon la police de Hong Kong, qui a suggéré que son eczéma pourrait avoir motivé l'attaque.

Un premier rapport de police a révélé que la femme de 23 ans avait attaqué ses parents, infligeant des blessures mortelles à la poitrine de son père et à la poitrine, à la taille et aux jambes de sa mère, rapporte CNN.

Les corps ont été découverts par la police, après un appel d'un proche aux autorités, indiquant que personne ne répondait à la porte de l'appartement situé à Tuen Mun, un quartier résidentiel de Hong Kong.

Un couteau de 30 centimètres, possiblement l'arme du crime, a été découvert sur place.

La fille du couple, Pang Ching-yu, également trouvé sans vie, a laissé une lettre de suicide dans sa chambre, dans laquelle elle évoque sa longue bataille avec l'eczéma.

L'eczéma est une affection cutanée chronique qui se caractérise par une peau sèche et qui démange. La peau peut également faire des boursouflures, suinter, et épaissir. L'eczéma peut être héréditaire, mais il est exacerbé par des facteurs environnementaux, notamment les conditions météorologiques, la pollution et le stress.

La femme avait également déjà blâmé ses parents pour sa condition dans un forum en ligne.

«Les personnes atteintes d'eczéma donnant naissance à des enfants sont pires que les pauvres qui donnent naissance à des enfants», lit-on dans le message. Si vous êtes pauvre, vous pouvez compter sur votre propre travail pour vous en sortir. Pour l'eczéma, désolé, vous devez souffrir (toute votre vie) sans changement», aurait-elle écrit.

Pang avait déjà écrit qu'elle souffrait des effets secondaires des médicaments stéroïdiens qu'elle utilisait pour traiter la maladie.

Elle racontait que le fait d'avoir cette condition signifiait «il n'y a rien que tu puisses faire sauf attendre et mourir» et que sa «vie sociale était anéantie».

L'eczéma affecte environ 30% de la population américaine - dont la plupart sont des enfants et des adolescents, selon l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIAID).

Les enfants, dont les parents, souffrent de cette maladie, ou d'asthme ou d'allergies, sont «plus susceptibles de développer une dermatite atopique (eczéma) que les enfants de parents sans maladie allergique», selon le NIAID.

Si vous avez besoin d'aide:

Association québécoise de prévention du suicide: 1-866-APPELLE (1-866-277-3553)

Suicide Action Montréal: 514-723-4000

Tel-jeunes: 1-800-263-2266