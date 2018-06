Abus sexuels: le cardinal américain Theodore McCarrick suspendu

AFP 20-06-2018 | 14h34

Le célèbre cardinal américain Theodore McCarrick, 87 ans, a été interdit d'exercer son ministère après qu'une enquête eut jugé «crédibles» des accusations d'abus sexuels, ont indiqué mercredi les archidiocèses de New York et de Washington où il a officié.

McCarrick, un prêtre qui fut promu évêque et archevêque dans l'archidiocèse de New York avant de partir pour Washington en 2001, est un des cardinaux américains les plus en vue à l'international. Bien qu'officiellement retraité, il continuait à voyager, notamment pour défendre des questions de droits de l'homme.

Dans un communiqué mercredi, le cardinal Timothy Dolan de New York a expliqué que son diocèse avait reçu des allégations sur des abus supposés de McCarrick remontant à «presque 45 ans».

Conformément à la Charte sur la protection des enfants, adoptée en 2002 par les évêques américains après le scandale de pédophilie qui a secoué le diocèse de Boston, «une agence indépendante» a mené une enquête, dont les résultats ont été transmis à une commission qui a jugé les accusations «crédibles et étayées», a souligné le cardinal Dolan.

Le Vatican, alerté, a demandé au cardinal McCarrick de «ne plus exercer publiquement son ministère», selon le communiqué.

Theodore McCarrick, «tout en maintenant son innocence, accepte cette décision», a précisé le cardinal Dolan.

L'archidiocèse de Washington a lui aussi publié un communiqué confirmant ces informations. Il a néanmoins ajouté que McCarrick était interdit de ministère dans l'attente d'«une décision définitive», sans dire quand elle pourrait intervenir.

Aucun des deux archidiocèses n'a donné de détail sur la plainte à l'origine de cette suspension. Selon le Washington Post, Timothy McCarrick aurait abusé d'un adolescent.

Dans un communiqué cité par le Washington Post, McCarrick se dit «choqué» par les accusations contre lui.

«Ma tristesse a augmenté quand j'ai été informé que les allégations avaient été jugées crédibles et étayées», a indiqué le cardinal. «Je suis désolé pour la souffance endurée par la personne qui a émis ces accusations comme pour le scandale qu'elles causent».

Plusieurs personnes, citées par le Washington Post, se sont dites mercredi choquées par les révélations sur McCarrick, soulignant qu'avant même l'arrivée au Vatican du pape FGrançois, il était en pointe sur les questions de justice sociale et avait soutenu les mesures prises par l'église catholique américaine contre les abus sexuels.

«Cela souligne vraiment le cancer que constituent les abus du clergé», a notamment déclaré l'auteur catholique John Gehring au grand quotidien de la capitale fédérale américaine.