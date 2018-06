Trump n'est plus le «leader moral» du monde libre

AFP 20-06-2018 | 10h38

Donald Trump n'est plus le «leader moral» de la planète et «ne peut plus parler au nom du monde libre», a estimé mercredi le secrétaire général du Conseil de l'Europe, en réaction à la séparation des enfants de migrants du reste de leurs familles.

«Ce qui se passe à la frontière (américano-mexicaine) où il sépare les enfants de leurs parents est un signe qu'il n'est plus le leader moral de son pays ou de la planète», a déclaré Thorbjørn Jagland à la chaîne norvégienne TV2 à l'occasion d'un déplacement à Moscou.

«Tout ce qu'il fait l'exclut du rôle que les présidents américains ont toujours eu», a-t-il ajouté. «Il ne peut plus parler au nom de ce qu'on appelle le monde libre».

M. Jagland est aussi l'un des cinq membres du comité Nobel norvégien qui attribue chaque année le prix Nobel de la paix, une récompense que certains voudraient voir décernée à Donald Trump pour ses efforts de dénucléarisation de la péninsule coréenne.

La séparation des enfants de leurs parents sans-papiers, pour beaucoup fuyant la violence en Amérique centrale, fait scandale aux États-Unis, et a déclenché une pluie de critiques à l'encontre de Donald Trump.

La Première ministre britannique, Theresa May a également jugé mercredi «les images d'enfants détenus dans ce qui semble être des cages (...) profondément choquantes».

Interrogé sur le retrait américain du Conseil des droits de l'homme de l'ONU (CDH), M. Jagland a aussi affirmé que «ce n'était pas inattendu».

«Ce n'est qu'un exemple supplémentaire qui montre qu'il ne veut pas de traités internationaux ni d'organisations internationales basées sur la coopération».

Les États-Unis ont annoncé mardi qu'ils se retiraient de l'organisation basée à Genève, qu'ils accusent d'«hypocrisie» et de parti pris contre Israël.