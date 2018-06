AFP 19-06-2018 | 12h49

MEXICO | Le ministre mexicain des Affaires étrangères Luis Videgaray a condamné mardi la « cruelle et inhumaine » séparation des familles de migrants clandestins aux États-Unis.

« Je veux au nom du gouvernement et du peuple mexicain exprimer la plus catégorique et énergique condamnation de cette politique cruelle et inhumaine », a déclaré le ministre en conférence de presse.